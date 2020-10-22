شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. عبد الله السعيد.."كل ما يكبر يحلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات عبد الله السعيد لاعب نادى بيراميدز صاحب الـ 35 عاما أحد النجوم القلائل في الكرة المصرية الذين يجسّدون مقولة "كل ما يكبر يحلى" فى ظل استمرار أداؤه الممتع فى أى نادى يلعب له ، خاصة أنه نجم يمتلك العديد من الخبرات المحلية والأفريقية ونجح فى الوصول بنادى بيراميدز إلى تحقيق العديد من الطموحات باللعب القوى فى افريقيا و حلم الوصول إلى حصد الكونفدرالية.

اختار الحساب الرسمى للاتحاد الأفريقى "كاف" النجم عبد الله السعيد كأفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام حوريا كوناكرى الغينى، التى جمعتهما مساء أمس الأول، الثلاثاء، على ستاد محمد الخامس فى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وحصد الفريق السماوى بطاقة التأهل للمباراة النهائية لمواجهة نهضة بركان المغربى، بعد الفوز على حوريا بنتيجة 2 / 0.

ورفع عبد الله السعيد رصيده لـ 17 هدف فى الموسم الجارى ويظل متربعًا على عرش جدول الهدافين،ومتفوقاً على أقرب منافسيه محمد شريف صاحب الـ 12 هدف.

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب عبد الله السعيد فى الصور التالية :

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