شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحشد أسلحة الأهلي لعبور الوداد إلى نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الكرة بالنادي الاهلي مساء اليوم ،الخميس، استعداداته للمباراة المرتقبة أمام الوداد المقرر لها التاسعة من مساء الغد بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بهدوء نسبى بعدما فاز في لقاء الذهاب المغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة حملت توقيع محمد مجدي قفشة وعلى معلول.

ويحرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تكثيف محاضراته وجلساته مع لاعبي الفريق خلال الساعات الحالية ومنذ دخول الفريق معسكر مغلق منذ أمس ويتحدث المدير الفني مع لاعبيه عن أهمية لقاء الغد المرتقب وحذرهم من التعالي على الكرة أو الإستهانة بالخصم المغربي بدعوى أن الفريق ضمن التأهل لنهائي البطولة بعدما فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بثنائية نظيفة وشدد موسيمتاني للاعبيه على أن بطل المغرب حضر للقاهرة وليس أمامه ما يبكي عليه وسيلعب بدون ضغوط ويرغب في الثأثر وهي كلها دوافع لابد أن يستعد لها الأهلي جيداً.

ويحشد المدرب الجنوب أفريقي أسلحته لمعركة الغد بعدما تأكت جاهزية أكثر من لاعب تعرض لإصابة بسيطة على مدار الأيام الماضية منهم مروان محسن وقفشة لكن الجهاز الطبي أكد جاهزية الثنائي لمبارة الغياب غداً كما أصبح كهربا جاهز هو الأخر للمباراة المرتقبة بعدما شارك في تدريبات الفريق الماضية وأن كانت الدلائل تُشير إلى أن موسيماني لن يدفع بكهربا اساسياً أمام بطل المغرب غداً وسيكون أحدى الأراق الرابحة في الشوط الثاني.