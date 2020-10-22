بعد مساندة الرجاء.. هل تخلى الاتحاد المغربي عن دعم الحسنية في أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت تقارير مغربية، أسباب عدم مساندة الجامعة المغربية (الاتحاد المغربي) في أزمة حسنية أغادير على الرغم من الوقوف بجانب الرجاء في أزمته بشأن مباراة إياب نصف نهائي أبطال أفريقيا.

وعانى حسنية أغادير من تفشي فيروس كورونا بين صفوف الفريق (7 لاعبين) قبل مباراته ضد مواطنه نهضة بركان في نصف نهائي الكونفدرالية، وعلى الرغم من ذلك خاض المباراة وخسر بنتيجة 1-2.

وتكررت الأزمة في صفوف الرجاء المغربي الذي أعلن قبل عدة أيام إيجابية عينة 8 لاعبين، مما أجبره على تقديم طلبًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بتأجيل المباراة.

ولاقي الرجاء دعمًا ومساندة من الجامعة المغربية انطلاقا من مهامها المنوطة بها في الدفاع عن مصالح الأندية الوطنية، حيث أشارت عدة تقارير مغربية إلى أن فوزي لقجع رئيس الاتحاد لم يدخر جهدًا لمحاولة إقناع كاف بتأجيل مباراته ضد الزمالك.

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بحسب مصادر خاصة لجريدة "المنتخب" المغربية، أكدت أن الاتحاد المغربي لا يدخر أي جهد للوقوف بجانب الأندية الوطنية المشاركة في البطولات الإفريقية.

وأضافت الصحيفة وفقًا لمصدرها، أن الجامعة المغربية لم ترفض طلب إدارة نادي حسنية أكادير بالتدخل لتأجيل المباراة ضد نهضة بركان.

وأوضحت أن لقجع تواصل بشكل شخصي مع مسؤولي الحسنية، واقترح عليهم تأجيل المباراة بشرط أن تقام في موعد قبل 25 أكتوبر، لكن مسؤولي الحسنية رفضوا الأمر وفضلوا إجراء المباراة في وقتها المحدد.

جدير بالذكر أن مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال كان مقررًا إقامتها مساء السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة، علمًا بأن الطرف المصري تفوق في مباراة الذهاب بهدف دون رد.