شكرا لقرائتكم قصة هدف.. العندليب يفتح طريق الزمالك نحو بطولة 2002 بهدف قاتل فى مازيمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل عبد الحليم على الهداف التاريخى للزمالك، هدفا يوم 3 نوفمبر 2002 فى مرمى مازيمبى الكونغولى كان أحد المفاتيح الهامة لوصول الزمالك للقب البطولة على حساب الرجاء المغربى فى النهائى بالهدف الشهير لتامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق.

مباراة الزمالك ومازيمبى فى ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة 2002، أقيمت فى الكونغو يوم 3 نوفمبر، وتقدم فريق مايزمبى بهدف فى الدقيقة 43 من عمر المباراة، وفى الدقيقة 47 ينجح العندليب فى احراز هدف التعادل من عرضية طارق السيد، لتنتهى المباراة بالتعادل 1/1.

وفى مباراة العودة ينجح الزمالك فى الفوز بهدفين فى القاهرة ليتأهل إلى المباراة النهائية ويواجه الرجاء المغربي، ويحصد الزمالك لقب البطولة فى استاد القاهرة، وهو اخر لقب دورى ابطال أفريقيا حصل عليه الزمالك فى تاريخه حتى الان.

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ويستعد الزمالك لخوض مباراة العودة امام الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى والمقرر لها السبت المقبل، وسط احتمالات بتأجيلها من جانب الاتحاد الافريقى بسبب إصابة عدد كبير من لاعبى الرجاء بفيروس كورونا، وخضوع جميع لاعبى الفريق لعزل كامل.

وحقق الزمالك الفوز فى مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه اشرف بن شرقى فى المباراة التى أقيمت بالدار البيضاء الأحد الماضى، ليقترب الزمالك من التأهل للنهائى المقرر له 6 نوفمبر المقبل.