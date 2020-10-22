شكرا لقرائتكم الأندية تلجأ لوزير الرياضة من أجل إلغاء الهبوط هذا الموسم بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول عدد من أندية الدورى الممتاز وأندية القسم الثانى وتحديدا من الهابطين، مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى من أجل التدخل لإلغاء الهبوط لهذا الموسم الكروى بعد توقف النشاط لأكثر من 5 أشهر، إلى جانب تأكيد بعض الأندية للوزير حصولهم على وعود من بعض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بوجود نية لإلغاء الهبوط وتحديدا فى دورى القسم الثاني.

كما يضغط عدد من الأندية من القسم الثانى لإلغاء الهبوط هذا الموسم بناء على اتفاق مسبق بين عدد من الأندية ومسئولو اللجنة الخماسية، وهو ما ستحمسه اللجنة خلال الفترة المقبلة من أجل التجهيز للدورى الجديد، خاصة أن الدورى الممتاز سينطلق فى نهاية شهر نوفمبر المقبل، ونفس الأمر للقسم الثانى الذى سينطلق بعده بأيام قليلية.

أجرى مسئولو أندية القسم الثالث اتصالات بأعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من أجل الاستفسار عن الموقف النهائى من نظام الصعود لدورى القسم الثانى، بعد انتهاء المسابقة أمس 20 أكتوبر.

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وكان اتحاد الكرة قد حدد إقامة دورة ترقى لدورى القسم الثالث والتى تضم 12 مجموعة يتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات بعد ذلك من 4 فرق أوائل المجموعات الـ12 بحيث يصعد ثلاث فرق مباشرة للقسم الثانى، وهو النظام المحدد من بداية الموسم الجارى وتم إرسال خطابات رسمية للأندية بذلك.

وكشف مسئولو أندية القسم الثالث أنهم تلقو تأكيدات من مسئول باتحاد الكرة أكد لهم صعود الـ12 نادى إلى دورى القسم الثانى وإلغاء دورى الترقى، وطالبوه خلال الساعات الأخيرة بإصدار قرار رسمى بذلك من أجل التجهيز سواء للموسم الجديد فى حالة تطبيق قرار صعود الـ12 فريق، وأيضا فى حالة إقامة دورى ترقى من أجل التحضير واستمرار تدريبات الفرق وعدم منحهم راحة.