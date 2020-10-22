قصة هدف.. عبد الحليم علي يفتح طريق بطولة أفريقيا 2002 بهدف قاتل في مازيمبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عبد الحليم علي الهداف التاريخي للزمالك في احراز هدف يوم 3 نوفمبر 2002 في مرمي مازيمبي الكونغولي كان أحد المفاتيح الهامة لوصول الزمالك للقب البطولة علي حساب الرجاء المغربي في النهائي بالهدف الشهير لتامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق .
مباراة الزمالك ومازيمبي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة 2002 ، أقيمت في الكونغو يوم 3 نوفمبر ، وتقدم فريق مايزمبي بهدف في الدقيقة 43 من عمر المباراة ، وفي الدقيقة 47 ينجح العندليب في احراز هدف التعادل من عرضية طارق السيد، لتنتهي المباراة بالتعادل 1/1.
وفي مباراة العودة ينجح الزمالك في الفوز بهدفين في القاهرة ليتأهل الي المباراة النهائية ويواجه الرجاء المغربي، ويحصد الزمالك لقب البطولة في استاد القاهرة ، وهو اخر لقب دوري ابطال أفريقيا حصل عليه الزمالك في تاريخه حتي الان.
ويستعد الزمالك لخوض مباراة العودة امام الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي والمقرر لها السبت المقبل، وسط احتمالات بتأجيلها من جانب الاتحاد الافريقي بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي الرجاء بفيروس كورونا، وخضوع جميع لاعبي الفريق لعزل كامل.
وحقق الزمالك الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه اشرف بن شرقي في المباراة التي أقيمت بالدار البيضاء الأحد الماضي ، ليقترب الزمالك من التأهل للنهائي المقرر له 6 نوفمبر المقبل.
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