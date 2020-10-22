شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..علاء إبراهيم يسجل للمرة الأخيرة مع الأهلى قبل الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مثل هذا اليوم 22 أكتوبر 2002 ، سجل علاء إبراهيم نجم الاهلى السابق هدفه الأخير في مسيرته مع المارد الأحمر حينما قاد الاهلى للفوز على جولدى في افتتاح الجولة الخامسة بهدفين دون ، سجل أحمد بلال الهدف الثانى، علاء إبراهيم هو أحد لاعبى النادى الأهلى المتميزين فى خط الهجوم، تمكن من إحرز 73 هدفاً فى خمس سنوات قضاها بين أسوار القلعة الحمراء.

يحمل علاء ابراهيم لقب صاحب الصفقة الأغلى فى تاريخ الكرة الأردنية حينما لعب لنادى الوحدات، وفاز معه بالدورى والكأس، بالإضافة إلى لقبه المفضل وهو هداف الدورى موسم 2004-2005 برصيد 14 هدفا.

و لعب علاء إبراهيم لعدة فرق عقب مغادرته للقلعة الحمراء وهى المصرى البورسعيدى، الوحدات الأردنى، وبتروجت الذى استطاع من خلاله أن يحصد لقب هداف الدورى العام وينضم بعدها لصفوف المنتخب الوطنى.

وعمل علاء إبراهيم عقب الاعتزال عام 2011 فى مجال التدريب، حيث درب فريق نجوم المستقبل ومن بعدها أحد فرق كفر الشيخ، وهو فريق الزعفران الذى تركه فى وقت سابق.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 137 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.