شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه الاتحاد فى ربع نهائى الكأس بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع دقات الثامنة مساء اليوم الخميس، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد السويس، لمتابعة اللقاء المرتقب بين المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، والاتحا السكندرى بقيادة حسام حسن، فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، ضمن منافسات الدور ربع النهائى ببطولة كأس مصر، والتى تشهد أول ظهور للعميد مع زعيم الثغر بعد غياب عن التدريب عقب رحيله عن سموحة فى الدور الأول من دورى الموسم الجارى.

ويطمح ذئاب الجبل إلى استغلال الحافز المعنوى بعد حصد المركز الرابع فى الدورى، من أجل تحقيق مفاجأة فى كأس مصر، فى ظل العروض القوية التى يقدموها منذ بداية الموسم الجارى، فى الوقت الذى يأمل فيه حسام حسن فى تحقيق أول انتصار لزعيم الثغر على حساب خصم عنيد لإثبات جدارته بالمهمة التى تحملها، مستعيناً بروح وحماس اللاعبين، لإرضاء جماهير الأسكندرية الغاضبة بعد تراجع نتائج الاتحاد فى مسابقة الدورى العام وكان آخرها خسارة الاتحاد بهدفين مقابل هدف فى الجولة 33 أمام الانتاج الحربى، ليتراجع إلى المركز الـ 12 فى الجدول بعدما كان ينافس على المربع الذهبى.

وكانت الاتحاد والمقاولون قد تواجها فى مناسبتين خلال الموسم الجارى، حيث فاز المقاولون فى مباراة الدور الأول من الدورى على الاتحاد بهدف نظيف فى الأسكندرية، قبل أن يتعادل الفريقان على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بهدف لكل فريق، فى مباراة شهدت الكثير من الندية والإثارة.

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من جانبه طالب عماد النحاس لاعبو المقاولون بضرورة القتال على الفوز فى مباراة قوية أمام زعيم الثغر، والتأهل إلى نصف النهائى أملاً فى تحقيق مفاجأة جديدة فى موسم استثنائى لذئاب الجبل، فى الوقت الذى طالب حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، لاعبى الفريق بنسيان المرحلة الماضية وبذل الجهد والتركيز خلال المرحلة المقبلة لمصالحة جماهير سيد البلد، والتى تتمنى المنافسة على كأس مصر، وضرورة تحقيق الفوز أمام المقاولون، مؤكدا أنهم قادرون على ذلك بشرط الالتزام بالتعليمات وبذل الجهد خلال التدريبات .

ومن المقرر أن يبدأ المقاولون المباراة بتشكيل مكون من، محمود أبو السعود – أمير عابد – محمد سمير – إبراهيم صلاح – كريم مصطفى – حسن الشامي – محمد مجلي – فاروقا – لويس إدوارد – شكري نجيب – سيف الدين الجزيري.

فيما يبدو أن التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى سيكون كالتالى: عماد السيد، صرى رحيل – أسامة عزب – رجب الصافى – محمود شعبان، كريم الديب – أحمد مانجا – خالد الغندور، محمد الصباحى – رزاق سيسيه – أيمن غباشى.