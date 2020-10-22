شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات طارئة فى الجبلاية لتحديد موقف الانتخابات والرد على خطاب فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اجتماعات مستمرة من أجل الرد على خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا- الذى طلب من اللجنة إنهاء عملهم 30 نوفمبر و إقامة الانتخابات في نفس اليوم لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الكرة لمدة 4 سنوات مقبلة، وحرص مسؤولو اتحاد الكرة على توضيح صعوبة إجراء الانتخابات بعد شهر أكتوبر لأن قانون الرياضة ينص على اجراء انتخابات الاتحادات خلال 4 شهور من نهاية السنة المالية التي تنتهي 30 يونيو، إلا أن الفيفا تمسك بإجراء الانتخابات.

الأمر الثاني محل الخلاف عدد أعضاء الجمعية العمومية حيث أكد مسؤولو اتحاد الكرة للفيفا أن تحديد عدد ثابت قد يظلم بعض الأندية التي استوفت الشروط للانضمام للجمعية العمومية ، لكن أمام تصميم الفيفا على تنفيذ البندين وافقت اللجنة الخماسية على إجراء الانتخابات ٣٠ نوفمبر مع التأكيد أنها ستكون مهددة بالبطلان، كما تنتظر من الفيفا ارسال الشكل النهائي لبند عدد أعضاء الجمعية العمومية.

كما استقرت اللجنة على فتح باب الترشيح للإنتخابات يوم 15 نوفمبر المقبل تمهيدا لاجراء الانتخابات يوم 30 نوفمبر المقبل ، خاصة أن فيفا في خطابة طالب إقامة الانتخابات ومنح اتحاد الكرة إستثناء بمخالفة اللوائح الخاصة بفتح باب الترشح قبل الانتخابات بـ45 يوم وذلك بسبب ضيق الوقت و إنهاء عمل اللجنة يوم 30 .