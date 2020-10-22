شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي مكثف لمحمود عبد العزيز فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبرنامج تاهيلي مكثف من خلال تدريبات بالكرة وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل ، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي للاعب، تمهيدا لمشاركته في التدريبات الجماعية وأدى زيزو بعض التدريبات بالكرة علي هامش مران الامس بمشاركة محمود جنش حارس مرمى الفريق، كما قام عبدالعزيز بتسديد بعض الكرات علي حراس المرمي ، أثناء أدائهم التدريب.

فيما خضع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الزمالك، لفحوصات طبية عامة، خلال الساعات الماضية، حيث حرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق على الاطمئنان على حالته بشكل كامل، من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة وجاءت الفحوصات التى خضع لها ساسى مطمئنة، لذا أوضح الجهاز الطبى للبرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق، جاهزية الدولى التونسى للمشاركة مع أبناء ميت عقبة خلال المباريات المقبلة للفريق الأبيض.

وعاد ساسى إلى القاهرة، أول أمس، قادما من المغرب عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا التى أبعدته عن الفريق فى المباراة الماضية أمام الرجاء المغربى، فى ذهاب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، سجله المغربى أشرف بن شرقى من عرضية تلقاها من أحمد زيزو جناح الفريق.