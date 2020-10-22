شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يشيد بفوز ليفربول على أياكس: قدمنا عرضًا مميزًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، رضاه عن أداء الفريق بعد فوزه على مضيفه أياكس بهدف نظيف، مساء الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول الفوز عن طريق هدف عكسي أحرزه لاعب أياكس نيكولاس تاجليافيكو، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه رغم غياب الحارس البرازيلي أليسون بيكر والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وقال كلوب، في تصريحات لشبكة «بي تي سبورت» عقب انتهاء اللقاء: «كان عرضًا جيدًا بما فيه الكفاية للفوز باللقاء، هذا ما تحتاجه، أعتقد أن كلا الفريقين كان بوسعهما لعب كرة قدم أفضل».