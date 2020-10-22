شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 4 أيام على إنجاز الـ100 هدف مع «الريدز».. اتحاد الكرة يهنيء «صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ اتحاد الكرة المصري، النجم محمد صلاح بعد وصوله إلى الهدف رقم 100 مع فريقه ليفربول الإنجليزي في جميع البطولات التي شارك بها مع الريدز منذ انتقاله اليه في عام 2017.

وحقق محمد صلاح الهدف رقم 100 مع فريقه عندنا سجل الهدف الثاني خلال مباراة ايفرتون في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت الماضي 17 أكتوبر.

وجاءت تهنئة اتحاد الكرة بالنجم المصري اليوم، بعد مرور 4 أيام على تحقيق الإنجاز.