شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يسحق الترسانة بسداسية وسيد عبد الحفيظ يسجل هاتريك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مثل هذا اليوم 22 أكتوبر 2000 ، الأهلي يدك شباك بنصف دستة أهداف دون رد فى أول مباريات الأهلي تحت قيادة الألمانى ديسكي ، سجل سيد عبدالحفيظ "هاتريك"، وعلاء إبراهيم، وعلى ماهر، وهشام حنفي، ضمن فاعليات الجولة الخامسة.

ويملك المارد الأحمر فى تاريخه الطويل مباريات عديدة أنهاها بسداسية تاريخية ومنها التى تحققت عام 1978، فى البطولة الأفريقية، على حساب ليوباردز الكيني، وفاز الأهلى فى هذا اللقاء بسداسية نظيفة.

وفى عام 1956 سحق فريق الأهلى منافسه السكة الحديد بنصف دستة أهداف تقاسمها محمود الجوهرى، وشريف الجندى، وفى عام 1997 استطاع المارد الأحمر أن يحقق فوزا كبيرا على النادى الإسماعيلى، فى مسابقة الدورى الممتاز، بسداسية نظيفة، كما حقق الأهلى الفوز الأشهر له على الإطلاق، وكان على حساب غريمه التقليدى نادى الزمالك، بستة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدورى فى عام 2002.

كما فاز المارد الأحمر على فريق فيلا الأوغندي، بستة أهداف نظيفة، ضمن مواجهات بطولة دورى أبطال أفريقيا فى 2004، بينما تفوق المارد الأحمر على نادى الألمونيوم، بسداسية نظيفة، ضمن منافسات الدورى فى موسم 2005 .

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وفى نوفمبر 2005 فاز الفريق الأحمر على نظيره الإسماعيلي، بسداسية نظيفة، للمرة الثانية فى تاريخ مواجهات الفريقين، وكان ذلك فى مسابقة الدورى المصرى، وهزم النادى الأهلى فريق طنطا، بسداسية نظيفة، ضمن مواجهات الدورى 2015 .

كما فاز الأهلى على فريق الألومنيوم بسداسية نظيفة، يوم 22 ديسمبر 2016، ضمن مواجهات دور الـ32 بكأس مصر، وهى البطولة التى حصدتها القلعة الحمراء.