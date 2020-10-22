محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز التصريحات ليوم الأربعاء:
بي إن سبورتس: تأجيل الزمالك والرجاء إلى 31 أكتوبر.. ولا مساس بالنهائي
بالفيديو: ملخص لمسات محمد صلاح مع ليفربول أمام أياكس
كاف لمصراوي: تأجيل الزمالك والرجاء.. ومرونة في قيد لاعبين شباب بشرط
بايرن لا يرحم.. اكتسح أتليتكو مدريد برباعية نظيفة بدوري الأبطال
"ليس كل ما يعرف يُقال".. رسائل مرتضى منصور لجماهير الزمالك
"تأجيل النهائي".. مرتضى يكشف حواره مع مسؤولي كاف بشأن لقاء الرجاء
كوكا يقود أولمبياكوس للفوز.. ومان سيتي ينتصر على بورتو بدوري الأبطال
بالفيديو.. تعادل لوكوموتيف وسالزبورج بدوري أبطال أوروبا
"ننتظر قرار كاف".. الرجاء يصدر بيانًا من 5 نقاط بشأن أزمة مباراة الزمالك
الأهلي يكافئ مدرب الحراس بزيادة في الراتب
بهدف عكسي.. ليفربول يستهل مشواره بـ "مجموعات الأبطال" بالفوز على أياكس
بالفيديو.. "ريمونتادا لم تكتمل".. سقوط ريال مدريد أمام شاختار بالأبطال
دوري الأبطال.. شاختار يضرب ريال مدريد بثلاثية مفاجئة في الشوط الأول
تقارير مغربية: "لقجع" يتدخل لتأجيل مباراة الزمالك والرجاء
الأهلي يعلن جاهزية مروان محسن لمباراة الوداد المغربي
كاف لمصراوي: حتى الآن بطل الكونفدرالية لا يتأهل لدوري الأبطال
موسيماني يُكرس مران الأهلي لشرح وتطبيق طريقة اللعب أمام الوداد
قبل ساعات من مواجهة مونشنجلادباخ.. إصابة حكيمي بـ"كورونا"
مصطفى ورمضان وطاهر على رأس 40 لاعبًا بقائمة المنتخب الأولمبي
مرتضى منصور: الزمالك لن يضيع.. ولا يجب أن يضعنا كاف في أزمة
بعد 5 سنوات.. مارسيليا بوابة "كوكا" للاحتفاء بذكرى والده
كلوب يكشف حقيقة إصابة ماني في الركبة
شوقي غريب يرد.. لماذا ضم رمضان صبحي وثنائي الزمالك رغم عدم المشاركة؟
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. سقوط الريال.. جاهزية مروان للوداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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