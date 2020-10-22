شوقي غريب يكشف سبب ضم رمضان صبحي للمنتخب الأولمبي

كشف شوقي غريب مدرب المنتخب الوطني الأولمبي السبب وراء ضم رمضان صبحي لاعب بيراميدز إلى قائمة المنتخب، بالرغم من ابتعاد اللاعب عن المشاركة في المباريات في الفترة الأخيرة.

وقال غريب خلال تصريحات تليفزيونيةعبر قناة أون تايم سبورتس، " رمضان

صبحي ابن المنتخب الأولمبي وقائد المنتخب ويبتعد عن المشاركة في المباريات لأنه غير مقيد في قائمة أي نادي حالياً، لكنه في حال لعبه لأي نادي سيشارك بصفة أساسية".

وأضاف " وكذلك المنتخب ضم محمد صبحي حارس الزمالك بالرغم أنه لم يشارك مع فريقه، لكنه كان أفضل حارس في أفريقيا وأكثر من لاعب أخر لم يشارك بصفة مستمرة مع أنديتهم".

يذكر أن رمضان صبحي انتقل إلى نادي بيراميدز بدءاً من الموسم المقبل، في صفقة أثارت جدلاً كبيراً في الوسط الرياضي المصري.