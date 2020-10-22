مانشستر يونايتد يعلن حجم خسائره المالية في موسم 2020/2019

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تسجيل خسائر بلغت 23 مليون جنيه إسترليني (30 مليون دولار) لموسم 2019-2020، الذي أنتهى في 30 يونيو الفائت والذي تأثر بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وغياب الفريق عن منافسات دوري أبطال أوروبا.

قال النادي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن قيمة الإيرادات تراجعت 118 مليون جنيه إسترليني لتصبح 509 ملايين، بسبب توقف المباريات لفترة طويلة في ظل الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.

وتراجعت العائدات من عدم بيع تذاكر المباريات بقيمة 21 مليون جنيه ومن غير المتوقع أن يتحسن ذلك في ظل استمرار غياب الحضور الجماهيري في الملاعب.

وقال المدير التنفيذي للنادي إد وودورد إن “عودة الجماهير الى الملاعب بشكل آمن وبأسرع وقت ممكن تعتبر أولية بالنسبة لنا”.

كما عانى النادي الشمالي من تراجع العائدات من حقوق البث التلفزيوني، التي أنخفضت قرابة 101 مليون جنيه إسترليني بشكل أساسي بسبب مشاركته الموسم الماضي في المسابقة القارية الرديفة الدوري الأوروبي “يوروبا ليج”، والتي تحقق أرباحًا أقل من دوري أبطال أوروبا التي عاد إليها هذا الموسم.

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ومع ذلك، انخفضت قيمة رواتب اللاعبين بما يقرب 50 مليون جنيه ويرتبط ذلك تحديدًا برحيل البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي أليكسيس سانشيز وإنخفاض الأجور لعدم التأهل إلى دوري الأبطال.

إلا أن أرتفاع العائدات من العقود التجارية لبطل إنجلترا 20 مرة ساهم في الحد من خسائر مالية حادة، على عكس عمالقة أوروبا أمثال يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني بعدما أعلن الأول عن خسائر بنحو 90 مليون يورو مقابل 97 ميلون يورو للثاني.

ومع ذلك، أرتفع الدين العام ليونايتد المملوك من عائلة جلايزر الأميركية ليصبح 474 مليون جنيه إسترليني.

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