رسميًا .. إصابة أشرف حكيمي بفيروس كورونا حسب تأكيد إدارة الإنتر

أعلن نادي إنتر الإيطالي الأربعاء إصابة مدافعه الدولي المغربي أشرف حكيمي بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي لقد غاب عن مباراته ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي أنتهت بالتعادل الإيجابي 2\2.
وقال النادي الإيطالي في بيان على حسابه في تويتر “نتيجة مسحة أشرف حكيمي جاءت إيجابية، عقب الاختبارات الأخيرة (التي تفرضها البروتوكولات الصحية) التي أجراها عشية مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ”.
وأضاف البيان “المدافع ليس لديه أي أعراض تمامًا، وسيتبع الآن الإجراء المنصوص عليه في البروتوكول الصحي”.
ويشكل غياب حكيمي ضربة لإنتر الذي تعاقد معه هذا الصيف من ريال مدريد بعد تألقه اللافت ولمدة موسمين على سبيل الإعارة مع بوروسيا دورتموند الألماني.
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