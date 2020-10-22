مدافع بايرن ميونخ: دييجو سيميوني افضل مدرب في العالم

أشاد لوكاس هيرنانديز، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، بدييجو سيميوني، مدرب ناديه السابق أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويأتي تصريح مدافع النادي البافاري بعد لقاء الفريقين في مستهل بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء الذي فاز به بايرن بأربعة أهداف مقابل لا شيء ..

وقال هيرنانديز عن سيميوني اليوم الأربعاء:”أشعر بالأمتنان له للغاية على كل شيء فعله من أجلي، فهو مدرب عظيم، بل هو أحسن مدرب في نظري، وأنا دائمًا ما كنت أقول هذا”.

وأضاف هيرنانديز أن سيميوني ” منحني دائمًا الثقة، وسأظل ممتنًا له لهذا السبب”، وقال عن خطوة انتقاله إلى بايرن إنه يسعى من خلال هذه الخطوة إلى الوصول إلى أهداف جديدة مع ناد كبير جديد.

وبعد فوز بايرن اليوم ، قال هيرنانديز، الذي انتقل من أتلتيكو إلى بايرن في العام الماضي مقابل 80 مليون يورو:” حصدنا الموسم الماضي جميع البطولات وسنحاول تكرار ذلك هذا الموسم، وسنكرر هذا الموسم الناجح معا”.

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وقال اللاعب الفرنسي، الذي تحدث بالإسبانية خلال المؤتمر الصحفي إنه رأى في بايرن ” عقلية ألمانية نموذجية، فهنا ثمة رغبة في الفوز، والفوز، والفوز، كما أن ثمة رغبة هنا في استئناف مسيرة الفوز”.

وكان هيرنانديز24/ عامًا/ واجه في البداية بعض مشاكل الإصابة في أول عام له في ميونخ قبل أن يبدأ الموسم بشكل جيد، وقال: ” العام الأول لم يكن أفضل عام، لكني سأحاول أن أتألق في هذا العام”.

ويرتبط هيرنانديز بعقد مع بايرن حتى نهاية يونيو 2024، وصرح هيرنانديز :” أنا محظوظ لأنني قابلت أصدقائي السابقين”.

يشار إلى أن هيرنانديز كان يلعب في صفوف أتلتيكو منذ كان في الحادية عشرة عمره، وقد نقله سيميوني من فريق الناشئين إلى المحترفين.

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