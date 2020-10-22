الرجاء | قدمنا طلبًا رسميًا للكاف لتأجيل موقعة الزمالك.. وننتظر خطاب التأجيل

أعلن نادي الرجاء البيضاوي، تطورات أزمة مباراة الفريق أمام الزمالك في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي كان من المقرر إقامتها يوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد فاز بهدف نظيف على الرجاء سجله أشرف بنشرفي في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

ومنعت وزارة الصحة المغربية، بعثة الرجاء من مغادرة المغرب، بسبب تفشي فيروس كورونا بين عناصر الفريق وإصابة أكثر من لاعب.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الرجاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” جاء فيه:

بعد اكتشاف 8 حالات إصابة بكورونا في صفوف لاعبي نادي الرجاء الرياضي عقب المسحة الطبية التي اجراها النادي يوم الاثنين 19 اكتوبر 2020، ينهي المكتب المديري للنادي للرأي العام الرياضي و الرجاوي ما يلي:

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تم عقد اجتماع عاجل زوال يوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020 بين السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والسيد جواد الزيات، رئيس النادي، لتدارس وضعية الحالة الوبائية للنادي و آثارها على لقاء اياب نصف نهائي كأس الأبطال الافريقي المبرمج يوم السبت 24 اكتوبر 2020.

بمبادرة من السيد فوزي لقجع، تم عقد اجتماع رسمي مساء يوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020, بين وفد اداري لنادي الرجاء الرياضي يترأسه السيد أنيس محفوظ، الكاتب العام، و السيد عبد السلام حنات، رئيس البعثة الرياضية، و مدير لجنة المسابقات الأفريقية بالكاف لبسط و شرح وضعية القوة القاهرة التي يعيشها نادي الرجاء الرياضي من الجانب الرياضي و الاداري و لطلب تاجيل اللقاء إلى موعد لاحق.

بناء على ما سبق، تقدم نادي الرجاء الرياضي منتصف ليلة الثلاثاء 20 اكتوبر 2020 بطلب رسمي للكاف لتاجيل اللقاء إلى موعد لاحق بالنظر لعدد حالات كورونا التي اصابت لاعبي الفريق و لاستحالة مغادرة التراب الوطني في هذه الوضعية.

نادي الرجاء الرياضي لا يزال ينتظر قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بهذا الخصوص و سيطلع الرأي العام الوطني بهذا القرار بمجرد التوصل به.

نادي الرجاء الرياضي ينتهز الفرصة للتقدم بالشكر و الامتنان للسيد فوزي لقجع على مواكبته لهذا الملف بصفة مباشرة و دقيقة و لدعمه للنادي سواء في المحنة الصحية التي يمر منها حاليا أو في تجاوز الأزمة الهيكلية والمالية التي مر منها النادي و كذلك في مختلف الاستحقاقات الرياضية الدولية و القارية التي يخوضها نادي الرجاء الرياضي.