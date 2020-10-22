مفاجأة.. عبد الحق بنشيخة أدار ظهره لـ “الوداد” بعد طلب الناصيري!

رفض المدرب الجزائري عبدالحق بنشيخة، تدريب فريق الوداد المغربي، بعدما تم التفاوض معه عن طريق سعيد الناصيري رئيس النادي المغربي.

وكشف تقارير مغربية، بأن بنشيخة المدرب الجديد لفريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي تلقى عرضًا لتدريب الوداد قبل تعاقده مع الأخير، لكنه رفض ذلك.

وأكدت التقارير، أن الناصيري، اقترح على بنشيخة تولي تدريب فريقه الموسم الرياضي المقبل، غير أن المدرب الجزائري اعتذر عن قبول العرض، مرجعا الأمر لأسباب شخصية تفرض عليه عدم خوض تجربة جديد في الدار البيضاء، حتى لو كان العرض من الوداد أكبر الأندية المغربية.

وكشفت، بأن بنشيخة رفض عرضًا من الوداد لمنع تكرار السيناريو السيئ الذي عاشه في الرجاء قبل 6 أعوام، بعد أن تمت إقالته من تدريب الفريق الأخضر مع مستهل الموسم الكروي بعد إقصائه المبكر من منافسات كأس العرش على يد الجيش الملكي بعد خسارته بنتيجة 4-2 بمجموع المباراتين.

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يذكر أن الدفاع الجديدي قد أعلن تعاقده مع عبدالحق بنشيخة لمدة موسمين قادمين، بعد التوصل معه على اتفاق رسمي، وسيحصل على راتب سنوى قيمته (20 مليون سنتيم) طوال مدة العقد.

ووافق بنشيخة على تدريب الفريق الجديدي بعد قراره عدم استكمال مشواره رفقة المولودية الوجدية، بعد أن استجاب مسؤولو الفريق الجديدي لبنود العقد التي اقترحها، وتوصلهما لاتفاق حول الأهداف التي يسعى الطرفان إلى تحقيقها.

يشار إلى أن الأرجنتيني ميغيل غاموندي يتولى تدريب الوداد في الوقت الراهن، لكنه لا يجد قناعة كبيرة من عشاق الفريق الودادي.

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