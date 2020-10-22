موسيماني يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي الأهلي.. “الوداد ليس لديه شيئًا يبكي عليه”

وجه المدير الفني للنادي الأهلي، الجنوب أفريقي “بيتسو موسيماني“، تحذيرًا شديد اللهجة، لكل عناصر الفريق الأحمر، المقيدة ضمن قائمة الفريق الأفريقية، والتي تستعد لمواجهة الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

ودخل الأهلي معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، علمًا بأن نتيجة لقاء الذهاب حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين نظيفين، سجلهما محمد مجدي “أفشة” وعلي معلول.

وعقد موسيماني، جلسة مع اللاعبين اليوم الأربعاء، قبل انطلاق المران الجماعي، وحرص على توجيه رسالة واضحة لكل اللاعبين بعدم التخاذل، وضرورة التركيز، خاصة أن المنافس ليس لديه ما يخشاه عقب خسارته في أرضه بهدفين نظيفين، وبالتالي فأن سوف يسعى للتعويض بكل ما أوتي من قوة في لقاء الإياب.

وقال موسيماني، خلال المحاضرة، التي حضرها اللاعبين، أن عليهم تأكيد جدارتهم بالصعود للمباراة النهائية بطولة دوري أبطال أفريقيا، واللعب بكل قوة وحماس، وحذرهم من التعالي على الكرة أو الاستهانة بالخصم، بدعوى ضمان التأهل، على خلفية نتيجة مواجهة الذهاب.

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وأشار موسيماني، خلال حديثه مع لاعبي الأهلي، أن الوداد ليس لديه ما يبكي عليه، وسيلعب بدون ضغوط، ويرغب في الثأر من خسارته في لقاء الذهاب، ويمتلك دوافع عديدة.

ورصدت إدارة الوداد المغربي مكافآت مالية مُجزية للاعبين، من أجل الفوز على الأهلي، وتحقيق المفاجأة بالصعود للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحاول الوداد استعادة بريقه بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا، خاصة بعد خسارته للقب الدوري المغربي لصالح نادي الرجاء، الذي توج بالبطولة للمرة الـ12 في تاريخه.