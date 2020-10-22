فيديو هدف أحمد حسن كوكا في الدقيقة 90 أمام مارسيليا بافتتاح دوري أبطال أوروبا

سجل المهاجم المصري أحمد حسن كوكا هدف فوز أولمبياكوس اليوناني على أولمبيك مارسيليا في إحدى المباريات الاافتتاحية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الاربعاء.

وجاء هدف كوكا في الدقيقة 91 برأسية مُذهلة بعد تلقيه كرة عرضية متقنة من النجم الفرنسي “ماتيو فالبوينا” – لاعب مارسيليا السابق- داخل منطقة الجزاء، ليودعها على يسار الحارس بكل قوة.

وشارك لاعب منتخب مصر في الدقيقة 84 بدلاً من اللاعب اليوناني “جورجيوس ماسوراس” ليحتفل بعد أقل من 7 دقائق بهدف التقدم الذي حافظ عليه أولمبياكوس حتى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

وتسبب هذا الفوز في صعود أولمبياكوس إلى صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر بعد فوزه على بورتو البرتغالي 1/3 بملعب طيران الاتحاد.

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وسيحل أولمبياكوس ضيفًا على بورتو في مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، ويأمل أحمد حسن كوكا في المشاركة كأساسي هذه المرة، حيث يعرف جيدًا الملاعب البرتغالية لسابق تمثيله فريق سبورتينج براجا لسنوات.

المجموعة الثالثة

ويقضي كوكا – لاعب الأهلي المصري السابق- موسمه الثاني مع أولمبياكوس بعد نجاحه خلال فترة إعارته الموسم الماضي، ليوقع على عقد دائم مع العملاق اليوناني نظير مليوني يورو خلال الميركاتو الصيفي 2020.

شاهد الهدف القاتل لأحمد حسن كوكا أمام مارسيليا