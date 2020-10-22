شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستأنف تدريباته بعد انتهاء الإجازة استعداداً للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان تدريباته اليومية اليوم الخميس، وذلك استعدادًا لمباراة الجولة الأخيرة أمام الاتحاد السكندرى، فى ختام مسابقة الدورى العام، بعدما حسم أبناء الجنوب بقاءهم بشكل رسمى عقب الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، وكان أحمد كشرى مدرب الفريق السابق قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوع كامل بعد الخسارة من الإسماعيلى فى مباراة الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذى جمع الفريقين يوم الخميس الماضى، وذلك بعد المباريات القوية التى خاضها لاعبو أسوان دون وجود وقت كافى للراحة بسبب ضغط الموسم.

وقرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بعد اجتماع مشترك مع لجنة الكرة استمر عدة ساعات مساء الثلاثاء الماضى توجية الشكر لأحمد عبد المنعم كشرى المدير الفنى السابق لفريق الكرة عن المرحلة التى قضاها مع فريق الكرة الأول، وأكد نادى أسوان الرياضى أن كل الشواهد التاريخية تثبت وتؤكد بأن نادى أسوان على مدار تاريخه كان الأختيار الأول لكثير من المديريين الفنيين الذين عملوا بالنادى.

كما قرر مجلس الإدارة ولجنة الكرة تكليف أحمد مصطفى بيبو وأحمد مارادونا أحمد كمال والجهاز الإدارى والطبى الحالى بإدارة شئون الفريق لحين تعيين المدير الفنى الجديد.

وتواصل مجلس الإدارة ولجنة الكرة اجتماعاتها لبحث السير الذاتية للمديرين الفنيين المرشحين لقيادة فريق الكرة بنادى أسوان فى الموسم الجديد 2020 / 2021.