شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستقر على تشكيل مواجهة العودة أمام الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال خلال مواجهة العودة. ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي، التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. ويضم التشكيل كل من: محمد الشناوي وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج ومروان محسن وجونيور أجايي وحسين الشحات ووليد سليمان. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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