شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن ينتظم في المران الجماعي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء الأربعاء على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي.
وكان مروان محسن قد اشتكى من إجهاد في عضلة السمانة، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام الوداد المغربي التي أقيمت يوم السبت الماضي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، خضع اللاعب لبرنامج تأهيلي، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم.
يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد، في جولة الذهاب التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب مساء السبت الماضي.
ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمباراة العودة أمام بطل المغرب المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل.
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