شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: تصريحات مرتضى منصور خادعة.. الزمالك يقاتل لإقامة لقاء الرجاء في موعده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إن تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي أشار من خلالها إلى موافقته على تأجيل مواجهة الفريق مع الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم تعتبر «خادعة».

وأضاف «ميدو»، في تصريحاته عبر برنامجه «أوضة اللبس»: «تحركات نادي الزمالك حاليًا عكس تصريحات مرتضى منصور، فالنادي يقاتل لإقامة مواجهة الرجاء في موعدها».

وتابع: «تصريحات مرتضى منصور المعلنة عكس ما يفعله نادي الزمالك حاليًا، وهذه هي كرة القدم، يجب أن تدير الأزمة بذكاء».

وكشف: «هناك اتصالات مكثفة بين هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للكاف، ومرتضى منصور، على مدار الساعات الماضية لتدخل أبوريدة من أجل إقامة مواجهة الزمالك ضد الرجاء المغربي في موعدها».