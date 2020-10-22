شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يفتقد خدمات حارسه في مواجهة الوحدة بالدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب محمد العويس، حارس مرمى فريق أهلي جدة السعودي أمام الوحدة، في المباراة التي تجمع الطرفين اليوم الخميس بسبب الإصابة التي يعاني منها في مفصل القدم.

و يستضيف أهلي جدة نظيره الوحدة مساء اليوم، على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن الأهلي استطاع بتحقيق فوزٍ صعب أمام مضيفه الباطن الصاعد حديثاً بهدف نظيف سجله لاعبه سلمان مؤشر في الجولة الافتتاحية من المسابقة.

وستكون مواجهة الوحدة هي الأخيرة للأهلي قبل مواجهته المرتقبة أمام النصر يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس الملك.