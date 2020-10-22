شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تضرب النصر قبل مواجهة التعاون في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، إبعاد المغربي نور الدين أمرابط، عن مباراة التعاون، غدا الخميس، ضمن المرحلة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد تعرضه للإصابة.

ويخضع أمرابط لفحوصات، غدًا الخميس، للوقوف على إصابته، ومدى قدرته على المشاركة أمام الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وبذلك ينضم إلى الغائبين الأرجنتيني جونزالو مارتينيز، والبرازيلي مايكون، للإصابة، ومواطنه عبدالرزاق حمدالله لعدم الجاهزية.