شكرا لقرائتكم علاء نبيل: فرجاني "مش مظبوط".. وأفشة "عامل حالة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال علاء نبيل نجم الكرة المصرية السابق ومدرب الفراعنة مع الجنرال الراحل محمود الجوهري، أن استئناف مسابقة الدوري المصري هي أحد أهم أسباب نجاح الفرق المصرية الأهلي والزمالك وبيراميدز في الظهور بهذا الأداء في بطولات أفريقيا هذا الموسم.

وتابع نبيل في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية أون تايم سبورتس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: "بن شرقي هو رجل المواقف الكبرى ويواصل التطور مع الزمالك.. وأرى أن أفشة مع موسمياني عامل حالة رائعة في الأهلي".

وعن لقائي العودة لقطبي الكرة المصرية قال مدرب الفراعنة السابق: " رغبة الوداد والرجاء في الفوز بلقاء العودة من الممكن أن تكون في صالح القطبين المصريين".

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وأكمل نبيل: "فرجاني الفترة الأخيرة "مش مظبوط" ويختلق العديد من المشاكل.. ونص ملعب الأهلي قوي مع موسيماني".

وعن حظوظ الفريقين في الوصول للنهائي أوضح نجم المقاولون السابق: "الأهلي في النهائي بنسبة 80%، والزمالك بنسبة 60% في النهائي، لأن الكرة ليست مضمونة".