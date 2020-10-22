شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: أنا صانع السعادة فى الزمالك وأطالب الانضباط بمعاقبة الجناينى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أنه صانع السعادة فى الزمالك، وبقول للى قال إن الزمالك هيضيع فوق يلا أنا كسبت بطل السعودية والمغرب وتونس ومصر.

تابع رئيس الزمالك فى تصريحات لقناة الزمالك: "لم يصدر قرارا بشأن مباراة الزمالك والرجاء حتى الآن، وأطالب الكاف بعدم تصدير مشكلة لاسيما وأننى وافقت على التأجيل".

وأضاف مرتضى منصور: "أطالب المستشار سيد البندارى بتوقيع عقوبة على عمرو الجناينى بعد الألفاظ البذيئة فى المكالمة المسجلة مع أحد الصحفيين زى ما بتعمل معايا".

وأكمل: "يا عمرو يا جناينى أنت كنت موظف بنكلة فى بنك وأترقيت عشان أجرت فرع البنك على سور النادى وبلاش شغل الطبقية لما تقول ابن حسن بيه ويوسف بيه بلاش شغل رد قلبى ده".

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واضاف: "رفعت الفناجيلى وصالح سليم وحمادة أمام وفاروق جعفر نجومى المفضلين فى الكرة".

وتابع: "تواصلت مع هانى أبو ريدة وتواصلت مع مسئولين فى الكاف وأكدوا أنهم بعتوا لجنة طبية لمتابعة حالة لاعبى الرجاء وتأكدوا من وجود 8 لاعبين فى الحجر الصحي".

وأضاف رئيس الزمالك: طلبت لو تأجل لقاء الزمالك والرجاء أن يؤجل نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكان الرد أن اللائحة 16 لاعبا تلعب أكتر من 16 لاعبا تتأجل، وولادنا مستعدين يلعبوا بكرة والجميع على درجة عالية من التركيز.

وأضاف مرتضى منصور: "وجهنا رسالة للعالم كله أننا نادى متحضر بعد الموافقة على تأجيل مباراة الرجاء، وتفوقنا على الرجاء فى وجود لاعبيه الأساسيين بالمغرب رغم أننا لعبنا فى غياب عدد كبير من لاعبينا الأساسيين".