شكرا لقرائتكم موسيمانى يصطحب 22 لاعبا في معسكر الأهلى استعدادا للوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، اصطحاب 22 لاعبا لمعسكر الفريق المقام حاليا فى أحد الفنادق قبل مواجهة الوداد المغربى غداً الجمعة على ملعب ستاد القاهرة فى إياب دور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب التى اقيمت فى الدار البيضاء بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

وضمت قائمة الأهلى كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوى – على لطفى – مصطفى شوبير خط الدفاع: على معلول – محمود وحيد - أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هانى – أحمد فتحى خط الوسط: أليو ديانج – حمدى فتحى – عمرو السولية – جيرالدو دا كوستا – أحمد الشيخ – صالح جمعة – وليد سليمان – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – محمود عبد المنعم كهربا. خط الهجوم: جونيور أجايى – مروان محسن – أليو بادجي.

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وشهد مران فريق الأهلى تحت قيادة موسيمانى خوض بعض التدريبات البدنية تحت أشراف مدرب الاحمال ويستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربي، التى تقام مساء يوم الجمعة المقبل، فى إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال إفريقيا ويدخل الأهلى معسكرًا مغلقًا ابتداء من اليوم، حيث يعلن المدير الفنى قائمة الفريق عقب نهاية المران والتوجه إلى أحد الفنادق لبدء معسكر الفريق.

وشهد المران انتظام مروان محسن، لاعب الفريق فى المران الجماعي، كان مروان محسن قد اشتكى من إجهاد فى عضلة السمانة، خلال مشاركته فى مباراة الفريق أمام الوداد المغربى التى أقيمت يوم السبت الماضي، فى ذهاب الدور نصف النهائى لدورى أبطال إفريقيا، وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي، واطمأن الجهاز الطبى على جاهزيته قبل انطلاق المران الذى أقيم مساء اليوم.