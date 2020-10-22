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جدة - عمرو شويل موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 حيث من المقرر أن تُقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، يوم 6 نوفمبر المقبل بين فريقين من الأربع فرق المتواجدة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وهى الاهلى والزمالك والوداد والرجاء.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 وتُقام مباريات دوري أبطال أفريقيا 2020 خلف الأبواب المغلقة بدون حضور الجماهير، مع الالتزام بالقواعد الصحية والإجراءات الوقائية الصارمة؛ لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19”.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020

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موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 يذكر أن الأهلي قد تغلّب على الوداد بثنائية نظيفة، في مباراة ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي جمعتهما يوم السبت الماضي، سجلهما محمد مجدي قفشة في الدقيقة 4، وعلي معلول في الدقيقة 62 من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 كذلك حقق الزمالك الفوز على الرجاء المغربي بهدف نظيف، سجله أشرف بن شرقي في الدقيقة 18، أمس الأحد، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 حيث يستضيف نادي الزمالك ، فريق الرجاء المغربي في الساعة الثامنة مساء يوم 24 أكتوبر من الشهر الجاري في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا ، في اللقاء المقرر إقامته بإستاد القاهرة ، بعد إنتهاء مباراة الذهاب بفوز الزمالك 1 / 0 .