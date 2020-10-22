شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى يحتفل بعيد ميلاده الـ 39 برفقة زوجته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم حسام غالى لاعب النادى الأهلي السابق بعيد ميلاده الـ 39 ونشر عدة صور برفقة زوجته بأحد المطاعم عبر حسابه بموقع انستجرام، وكتب حسام غالى، عبر حسابه بموقع انستجرام:" احتفال بعيد ميلادي التاسع والثلاثين في المنطقة المفضلة الخاصة بي".





وحرص عدد من نجوم الفن والرياضة على تهنئة الكابتن حسام غالى عبر حسابه بموقع تويتر، من ضمنهم النجم أمير كرارة، محمد زيدان، لاعب منتخب مصر السابق، ورانيا علوانى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلي و أحمد عادل حارس مرمى مصر المقاصة.





وكان حسام غالي نجم النادي الاهلى السابق ومدير الكرة بنادي الجونة، وضع روشتة عبور النادي الأهلي لنهائي افريقيا وذلك قبل المباراة المقرر اقامتها بين المارد الأحمر والوداد المغربي في القاهرة بنصف نهائي دورى الأبطال.

وأكد غالي على أن مفاتيح الأهلي من الممكن استغلالها الفترة القادمة لتحقيق اللقب الافريقي الغائب عن طريق السيطرة على خط وسط الملعب بالإضافة إلى تألق الشناوي.

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وعن تواجده داخل النادي الأهلي الفترة القادمة اكد "هرجع الأهلي قريب وهتشوفوني ".