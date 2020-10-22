شكرا لقرائتكم خبر عن مروان وقفشة وكهربا يقودون قائمة الأهلى لمواجهة الوداد فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصطحب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي 22 لاعبا لمعسكر الفريق المقام حاليا في احد الفنادق قبل مواجهة الوداد المغربي غداً الجمعة على ملعب ستاد القاهرة في اياب دور نصف النهائى لبطولة دوري ابطال افريقيا، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب التي اقيمت في الدار البيضاء بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

وضمت قائمة الأهلي كلا من : حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفى – مصطفى شوبير خط الدفاع: علي معلول – محمود وحيد - أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هانى – أحمد فتحي خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – جيرالدو دا كوستا – أحمد الشيخ – صالح جمعة – وليد سليمان – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – محمود عبد المنعم كهربا، خط الهجوم: جونيور أجايي – مروان محسن – أليو بادجى.

وشهد مران فريق الاهلى تحت قيادة موسيمانى خوض بعض التدريبات البدنية تحت أشراف مدرب الاحمال ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي، التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا ابتداء من اليوم، حيث يعلن المدير الفني قائمة الفريق عقب نهاية المران والتوجه إلى أحد الفنادق لبدء معسكر الفريق.

وشهد المران انتظام مروان محسن، لاعب الفريق في المران الجماعي، كان مروان محسن قد اشتكى من إجهاد في عضلة السمانة، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام الوداد المغربي التي أقيمت يوم السبت الماضي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته قبل انطلاق المران الذى أقيم مساء اليوم.