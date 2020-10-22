مرتضى منصور: الزمالك لن يضيع.. ولا يجب أن يضعنا كاف في أزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الصادر بحقه قرار بالإيقاف 4 سنوات، اعتبار أن النادي الأبيض سيضيع بسبب قرار تأجيل مباراة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفي تصريحات لقناة الزمالك قال مرتضى منصور :"أنا صانع الفرحة في نادي الزمالك، من يقول أن النادي سيضيع بعد قرار اتخذته لا يعرف شيئاً".

وأكد رئيس النادي الأبيض أنه لا يعرف أي شيء حتى الآن حول قرار تأجيل مباراة الرجاء المقرر إقامتها السبت المقبل في إياب نصف النهائي الإفريقي.

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وأضاف منصور :"كاف سينتظر حتى يعرف من سيشارك في المباراة النهائية يوم 6 نوفمبر أولاً، وبعدها سينظر في أمر التأجيل".

وأنهى رئيس الزمالك :" لا يصح أن أقوم بحلة مشكلة للكاف بالموافقة على تأجيل مباراة الرجاء، ثم يرفض تأجيل النهائي ويصدر لنا أزمة".

وأكد مصدر لـ"يلا كورة" من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن قرار تأجيل مباراة الزمالك والرجاء قد صدر بالفعل لتقام المباراة يوم 31 أكتوبر الجاري، دون المساس بالمباراة النهائية المقرر إقامتها 6 نوفمبر.