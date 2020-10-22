أسوان يعلن عبر الخليج 365 تعيين الشيشيني خلفاً لكشري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:
صرح أحمد سليمان رئيس نادي أسوان بأنه تم تعيين سامي الشيشيني مديراً فنياً للفريق خلفاً لأحمد كشري.
وأعلن مجلس إدارة نادي أسوان، توجيه الشكر إلى أحمد كشري المدير الفني السابق للفريق، عن الفترة التي قضاها معه خلال الموسم الجاري.
ووفقًا لما ذكره نادي أسوان عبر صفحته بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، فإن مجلس إدارته قرر توجيه الشكر لكشري والاكتفاء بفترة تواجده السابقة في النادي.
وقال رئيس أسوان في تصريحات لـ"الخليج 365" "تم الاتفاق مع سامي الشيشيني لكي يتولى الإدارة الفنية للفريق، وسيكون معه أمير عبدالعزيز مدرباً عاماً".
وأكمل "هناك جلسة يوم الخميس مع الجهاز الفني للحديث عن احتياجات الفريق، التعاقد مع الشيشيني لمدة موسم".
واختتم "نثق في قدرات سامي الشيشيني وقدرته على تحقيق نتائج جيدة مع أسوان الموسم المقبل".
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