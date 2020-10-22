شوقي غريب يرد.. لماذا ضم رمضان صبحي وثنائي الزمالك رغم عدم المشاركة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن انضمام رمضان صبحي لقائمة الفريق رغم عدم مشاركته نظراً لأهميته الكبيرة للفريق.
وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال شوقي غريب :"المنتخب الأوليمبي هو الكيان الأصيل لرمضان صبحي، فهو ابن المنتخب وقائده".
ويغيب رمضان صبحي عن المشاركة من أواخر العام الماضي 2019 بسبب الإصابة ثم الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى بيراميدز بداية من الموسم الجديد.
وأضاف غريب :"قمنا بضم محمد صبحي حارس الزمالك ومحمد عبد السلام، رغم أن الثنائي لا يشارك منذ فترة طويلة مثل رمضان صبحي".
وأتم غريب :"هدفنا هو مساعدة اللاعبين الذين لم يشاركوا منذ فترة طويلة وتأهيلهم في المعسكر المقبل للمنتخب الأوليمبي لاستعادة لياقتهم".
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