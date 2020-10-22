كاف لمصراوي: تأجيل الزمالك والرجاء.. ومرونة في قيد لاعبين شباب بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - طارق طلعت:

صرح مصدر مسؤول في لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أنه تم الاتفاق على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي لمدة إسبوع.

وكانت شبكة "بي إن سبورتس" الإخبارية، قد أشارت الى أن "كاف" قرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لتقام يوم 31 أكتوبر بدلاً من 24.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "تم الاتفاق على تأجيل المباراة لمدة اسبوع، لا يوجد أي مشكلة بالنسبة للناديين بشأن هذا القرار".

وتابع "سيتم السماح لإضافة لاعبين شباب بحد أقصى 3 لاعبين لقائمة أي فريق حال كانت القائمة بها أقل من 20 لاعب".

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واختتم "لو هناك أزمة بالنسبة لأي فريق بعد إضافة اللاعبين الشباب تتعلق بعدد اللاعبين في القائمة بسبب كورونا، هنا يتم العودة مرة أخرى للجنة الفنية".

وكان فريق الرجاء المغربي قد أعلن في وقت سابق عن تعذر سفره لمصر بسبب وجود 8 إصابات بفيروس كورونا بصفوف الفريق، وطلب رسمياً تأجيل المباراة.

وصرح مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بأنه لا يمانع تأجيل المباراة، وطلب من مسؤولي "كاف" تأجيل موعد المباراة النهائية حال تأجل لقاء الرجاء.

يُذكر أن تقارير صحفية، أشارت الى أن "كاف" لا ينوي المساس بموعد المباراة النهائية التي من المقرر أن تقام يوم 6 نوفمبر المقبل.