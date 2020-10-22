بي إن سبورتس: تأجيل الزمالك والرجاء إلى 31 أكتوبر.. ولا مساس بالنهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلنت شبكة بي إن سبورتس الإخبارية تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى 31 أكتوبر الجاري.

وواجه الرجاء المغربي صعوبة في السفر إلى القاهرة بعد تعليمات وزارة الصحة في بلاده بعدم السفر بعد ظهور 9 حالات كورونا في الفريق.

Advertisements

ويخضع الرجاء حالياً لحجر صحي في أحد الفنادق، على أن يتم إجراء فحوصات جديدة لكل اللاعبين يوم 27 أكتوبر الجاري قبل تحديد المسافرين إلى القاهرة.

وأكدت الشبكة التي تنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا حصرياً أنه لا مساس بموعد المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 6 نوفمبر في القاهرة، وستقام في المغرب إذا تأهل الوداد والرجاء معاً.

يُذكر أن نادي الزمالك كان قد ربط موافقته بتأجيل مباراة الرجاء بتأجيل المباراة النهائية، بعد أن كان قد رحب بلا شروط قبل اجتماع "كاف" الحاسم.