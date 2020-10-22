مجموعة ريال مدريد.. إنتر ميلان يتعادل مع مونشنجلادباخ بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

اقتنص إنتر ميلان تعادلا مثيرا 2 / 2 أمام ضيفه بوروسيا مونشنجلاباخ الألماني في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

جاءت المبادرة من جانب إنتر، الذي افتتح التسجيل عبر نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 49، لكن الفريق الإيطالي لم يهنأ بتقدمه كثيرا، عقب تسجيل النجم الجزائري رامي بن سبعيني هدف التعادل لمونشنجلادباخ في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

وتواصلت الإثارة في الدقائق الأخيرة، بعدما أحرز جوناس هوفمان الهدف الثاني لمونشنجلادباخ في الدقيقة 84، لكن لوكاكو عاد للتسجيل مرة أخرى، محرزا هدف التعادل لإنتر في الدقيقة 90.

وفي نفس المجموعة خسر ريال مدريد على ملعبه في مفاجأة كبيرة أمام شاختار دونيستك الأوكراني بنتيجة (3-2).