محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
اقتنص إنتر ميلان تعادلا مثيرا 2 / 2 أمام ضيفه بوروسيا مونشنجلاباخ الألماني في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.
جاءت المبادرة من جانب إنتر، الذي افتتح التسجيل عبر نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 49، لكن الفريق الإيطالي لم يهنأ بتقدمه كثيرا، عقب تسجيل النجم الجزائري رامي بن سبعيني هدف التعادل لمونشنجلادباخ في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.
وتواصلت الإثارة في الدقائق الأخيرة، بعدما أحرز جوناس هوفمان الهدف الثاني لمونشنجلادباخ في الدقيقة 84، لكن لوكاكو عاد للتسجيل مرة أخرى، محرزا هدف التعادل لإنتر في الدقيقة 90.
وفي نفس المجموعة خسر ريال مدريد على ملعبه في مفاجأة كبيرة أمام شاختار دونيستك الأوكراني بنتيجة (3-2).
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة ريال مدريد.. إنتر ميلان يتعادل مع مونشنجلادباخ بالأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.