بالفيديو.. كوكا +90 يدشن أول أهدافه في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

أحرز أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس اليوناني أول هدف له في دوري أبطال أوروبا، برأسية رائعة في شباك مارسيليا في الوقت القاتل، منح فريقه الانتصار.

وأحرز أحمد حسن "كوكا" الذي شارك كبديل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+1 من رأسية رائعة بعد عرضية أسلها فالبوينا من الجانب الأيمن ليرتقي المهاجم المصري ويسكنها في شباك مارسيليا.

ولم يحتاج كوكا أكثر من 6 دقائق في أرض الملعب لتسجيل الانتصار الرائع الذي حققه فريقه على مارسيليا في مستهل مجموعات دوري الأبطال.

ولعب كوكا المباراة ووضعه شارة الحداد على والده الذي توفى قبل مواجهته السابقة أمام مارسيليا في الدوري الأوروبي حين كان لاعبًا في صفوف سبورتيج براجا في 22 أكتوبر 2015.