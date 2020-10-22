سمير عثمان يكشف موقف طريف من محمد بركات أثناء مباراة الأهلي وبتروجت

كشف سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق، أحد المواقف الطريفة مع محمد بركات نجم النادي الأهلي السابق وذلك خلال أحد المباريات التي جمعت الأهلي مع بتروجت. بتروجت. وقال عثمان خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " كنت أتولى القيادة التحكيمية لأحد المباريات بين الأهلي وبتروجت في شهر رمضان وكان المباراة في العاشرة مساءاً". الأهلي وبتروجت في شهر رمضان وكان المباراة في العاشرة مساءاً". وأضاف " قبل بدء المباراة أتى إليّ محمد بركات وقال لي بسرعة ياكابتن، فأخبرته أن موعد المباراة لم يبدأ، فقال لي أريد مشاهدة مسلسل الدالي".

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