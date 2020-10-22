نور الشربيني: طموحاتي في الاسكواش ليس له حدود

أكدت نور الشربيني بطلة مصر في الاسكواش، أن طموحاتها في اللعبة ليس له حدود، فهي تريد النجاح بشكل أكبر.

وقالت نور الشربيني في تصريحاتها عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام

ميدو على شاشة قناة النهار: "أهدافي لا تتوقَّف أبداً، دائمًا ما أحاول الوصول لِمَا هو أفضل مهما حقَّقت، عند الفوز بأي بطولة أبدأ التفكير سريعًا فيما قَد أفعل بعد".أضاف: "سن الـ6 سنوات هو الأنسب للبداية في مجال الاسكواش".واختتمت: "منذ 10 سنوات بعض الأطباء أكدوا لي أنني لن أستطع ممارسة الاسكواش بسبب عملية في الركبة ولكني نجحت في تخطي ذلك بالإصرار وحققت نجاحات رغم إصابتي".