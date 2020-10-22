أكدت نور الشربيني بطلة مصر في الاسكواش، أن طموحاتها في اللعبة ليس له حدود، فهي تريد النجاح بشكل أكبر.
وقالت نور الشربيني في تصريحاتها عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام
أضاف: "سن الـ6 سنوات هو الأنسب للبداية في مجال الاسكواش".
واختتمت: "منذ 10 سنوات بعض الأطباء أكدوا لي أنني لن أستطع ممارسة الاسكواش بسبب عملية في الركبة ولكني نجحت في تخطي ذلك بالإصرار وحققت نجاحات رغم إصابتي".
كانت هذه تفاصيل خبر نور الشربيني: طموحاتي في الاسكواش ليس له حدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.