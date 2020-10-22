اليوم .. إعلان قائمة المحترفين في معسكر المنتخب استعدادا لمواجهتي توجو

يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المحترفين في معسكر الفراعنة خلال شهر نوفمبر المقبل. واستقر الجهاز الفني للمنتخب على ضم الخماسي المحترف وهم:

محمد صلاح لاعب

يستعد منتخب مصر لمواجهتي توجو المقرر لهما يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢ في الكاميرون.

على ضم الخماسي المحترف وهم:محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي محمود تريزيجيه لاعب استون فيلا الإنجليزي أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي أحمد حسن كوكا مهاجم اولمبياكوس اليونانييستعد منتخب مصر لمواجهتي توجو المقرر لهما يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢ في الكاميرون.

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