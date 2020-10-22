الصحف اليونانية تتغنى بكوكا "الفرعون" بعد هدفه القاتل أمام مارسيليا بدوري الأبطال

تغنت الصحف اليونانية بأحمد حسن كوكا بعدما قاد فريق أولمبياكوس لتحقيق فوزًا ثمينًا أمام مارسليا الفرنسي، ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
سجل كوكا هدف الفوز لأولمبياكوس في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بعد مشاركته كبديل في الدقيقة ٨٥ ، لتنتهي المباراة بنتيجة ١-٠ لصالح كوكا
عنونت صحيفة نوڤا سبورت اليونانية الشهيرة عقب فوز أولمبياكوس "أنتصار فرعوني كبير عبر كوكا.. أحمد حسن من لمسة واحدة بالكرة، أعطى الفوز لأولمبياكوس".
وعنون بـ " لا تستطيع الخسارة مع كوكا".
فيما تغنى موقع سبورت ٢٤ بكوكا أيضًا
فيما كتبت صحيفة "جازيتا":" بداية اسطورية بدوري الأبطال مع الملك كوكا".
اقتنص أولمبياكوس الثلاث نقاط الأولى، ليتحل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، فيما ظل مارسيليا دون نقاط في المركز الثالث، وتضم المجموعة مانشستر سيتي الذي تصدر مجموعته برصيد ٣ نقاط، بعد الفوز على بورتو بثلاثية مقابل هدف، فيما تذيل بورتو المجموعة دون رصيد.
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