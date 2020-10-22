الصحف اليونانية تتغنى بكوكا "الفرعون" بعد هدفه القاتل أمام مارسيليا بدوري الأبطال

تغنت الصحف اليونانية بأحمد حسن كوكا بعدما قاد فريق أولمبياكوس لتحقيق فوزًا ثمينًا أمام مارسليا الفرنسي، ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

سجل كوكا هدف الفوز لأولمبياكوس في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بعد مشاركته كبديل في الدقيقة ٨٥ ، لتنتهي المباراة بنتيجة ١-٠ لصالح كوكا

ورفقاءه، ويقتنصوا أول ثلاث نقاط في مشوارهم الأوروبي.عنونت صحيفة نوڤا سبورت اليونانية الشهيرة عقب فوز أولمبياكوس "أنتصار فرعوني كبير عبر كوكا.. أحمد حسن من لمسة واحدة بالكرة، أعطى الفوز لأولمبياكوس".



فيما تغنى موقع سبورت ٢٤ بكوكا أيضًا

وعنون بـ " لا تستطيع الخسارة مع كوكا".



فيما كتبت صحيفة "جازيتا":" بداية اسطورية بدوري الأبطال مع الملك كوكا".



اقتنص أولمبياكوس الثلاث نقاط الأولى، ليتحل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، فيما ظل مارسيليا دون نقاط في المركز الثالث، وتضم المجموعة مانشستر سيتي الذي تصدر مجموعته برصيد ٣ نقاط، بعد الفوز على بورتو بثلاثية مقابل هدف، فيما تذيل بورتو المجموعة دون رصيد.

