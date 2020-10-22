موسيماني يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الوداد المغربي

استدعى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، قائمته لخوض مواجهة الوداد المغربي بعد غدٍ الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وقرر موسيماني ضم كل العناصر المقيدة بالقائمة الأفريقية وهم: المقيدة بالقائمة الأفريقية وهم: حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. Advertisements خط الدفاع: محمد هاني وأحمد فتحي وعلي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم. وأيمن أشرف وياسر إبراهيم. خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية جيرالدو دا كوستا وأحمد الشيخ وصالح جمعة ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة. خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجاي ومروان محسن وأليو بادجي.

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