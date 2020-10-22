عمرو أنور : نواجه أزمة في تسجيل قائمة شباب الأهلي

أكد عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ١٩٩٩، أن مستوى الفريق تحسن بشكل كبير مقارنة بأول تجمع له عقب العودة إلى التدريبات، وذلك بعد فترة التوقف الطويلة بسبب فيروس كورونا.
أكد أنور أن شباب الأهلي قدموا مستويات مميزة خلال المباريات الودية، وأصبحوا جاهزين لخوض منافسات الموسم الجديد.
وأشار أنور إلى أنه يجد صعوبة كبيرة فيتسجيل قائمة الفريق بسبب قلة العدد المطلوب للقائمة، وذلك بعد أن قرر اتحاد الكرة تسجيل ٢٥ لاعبًا فقط في قوائم فرق مواليد ٩٩، وهذا العدد قليل للغاية.
وأوضح مدرب الأهلي أن قلة العدد المسموح بتسجيله في القائمة سوف يضطره إلى الاستغناء عن عدد من اللاعبين، ليس بسبب سوءمستواهم ولكن بسبب عدم وجود مكان لهم في القائمة، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يتم السماح بتسجيل ٣٠ لاعبًا مثل الفريق الأول.
وأكد المدير الفني لشباب الأهلي أنه سيواصل إقامة مجموعة من المباريات الودية لكي يختبر خلالها جميع اللاعبين، ويقف على المجموعة التي ستستمر في الفريق واللاعبين الراحلين، لكي يعطي لكل لاعب حقه، خاصة بعدما تم دمج فريقي ٩٩ و٢٠٠٠ في فريق واحد، الأمر الذي يستلزم تقليص العدد من ٦٠ لاعبًا إلى ٢٥ لاعبًا فقط.
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