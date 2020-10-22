ميدو: سيتم تأجيل مواجهة الأهلي والوداد المغربي في هذه الحالة

أكد أحمد حسام ميدو أن الاتحاد الإفريقي سيقوم بتأجيل مواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم في حال تم تأجيل مواجهة الزمالك ضد الرجاء.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار:
أضاف: "هناك "خناقة" داخل الاتحاد الافريقي بين خِيارين إمَّا إقامة مباراة الزمالك والرجاء في موعدها، أو تأجيلها وتأجيل مباراة الاهلي والوداد لـ30 أكتوبر و1 نوفمبر.. فوزي لقجع يمتلك نفوذ قوي داخل الاتحاد الافريقي، لكن هاني أبو ريدة لا يُستهَان به".
ويرغب الرجاء المغربي في تأجيل مواجهة الزمالك بسبب وجود 8 إصابات في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
وكان الزمالك فاز على الرجاء بهدف دون رد في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.
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