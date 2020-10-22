كاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقرر كاف أن يكون موعد إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا نهاية الشهر الجاري الموافق يوم 31 على ستاد القاهرة الدولي، بحسب ما أكده الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورتس. ستاد القاهرة الدولي، بحسب ما أكده الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورتس. يذكر أن نادي الرجاء المغربي أعلن بعد مباراة الذهاب إصابة 8 عناصر بصفوفه بفيروس كورونا، لتقرر السلطات Advertisements المغربية منع بعثة الرجاء من السفر إلى القاهرة قبل يوم 27 من الشهر الجاري. المغربية منع بعثة الرجاء من السفر إلى القاهرة قبل يوم 27 من الشهر الجاري. وكان لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء انتهي فوز القلعة البيضاء بهدف نظيف في المغرب، ليسهل مهمة العودة في ستاد القاهرة الدولي. وكان من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء يوم السبت الموافق 24 من الشهر الجاري.

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