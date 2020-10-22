بايرن ميونيخ يستهل الدفاع عن لقبه بسحق أتلتيكو مدريد برباعية

استهل بايرن ميونيخ الألماني حملة الدفاع عن لقبه باكتساح ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني برباعية نظيفة الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.



سجل الأهداف كل من الفرنسي كينغسلي كومان (د28 و72) وليون غوريتسكا (د41) والفرنسي كورانتان توليسو (د66).



وهو الفوز الخامس تواليا لبايرن ميونيخ في جميع المسابقات والسابع منذ انطلاق الموسم الجديد الذي استهله بلقبي الكأس السوبر الأوروبية والمحلية وأضافهما إلى ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري الأبطال.



وهي المرة الـ20 التي يسجل فيها بايرن ميونيخ أربعة أهداف أو اكثر في مباراة تحت قيادة المدرب هانزي فليك منذ توليه منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أكثر من أي فريق اخر في الدوريات الخمس الكبرى.



وخاض بايرن المباراة في غياب مهاجمه الدولي الشاب سيرج غنابري لإصابته بفيروس كورونا المستجد.



وكانت المباراة على وشك التأجيل بعد التخوف من ظهور حالات إجابية أخرى لكن الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) أقر إقامتها بعد ان جاءت نتائج الاختبارات الإضافية التي خضع لها بقية لاعبي بايرن ميونيخ صباح الأربعاء سلبية.



في المقابل افتقد أتلتيكو لجهود مهاجمه دييغو كوستا بعد تعرضه لإصابة في فخذه الأيسر في المباراة التي فاز فيها فريقه على سلتا فيغو 2-صفر السبت.



وفشل الأوروغوياني لويس سواريز من رد ثأره الشخصي من بايرن الذي أذل فريقه السابق برشلونة الإسباني في ربع نهائي النسخة الماضية من المسابقة الأوروبية 8-2.



وعلى عكس معظم مباريات الجولة الأولى التي استقبلت عددا محدودا من المشجعين، لم تمنح السلطات المحلية في اقليم بافاريا الضوء الأخضر للفريق من اجل فتح بوابات "أليانز أرينا" امام الجمهور.



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وبعدما أهدى كومان البافاريين اللقب الأوروبي السادس بتسجيله الهدف الوحيد في المباراة النهائية امام مواطنه باريس سان جيرمان في النسخة الماضية، كان على الموعد في المباراة الافتتاحية بتسجيل هدفين ومنح تمريرة حاسمة.



وتقدم بايرن في الدقيقة 28 بعد أن انسل كومان بين المدافعين من الجهة اليسرى للمنطقة المدريدية ليستقبل تمريرة جوشوا كيميتش العرضية ويتابعها على يمين الحارس السلوفيني يان أوبلاك.



وتألق كومان مرة أخرى من خلال تمريرة حاسمة لغوريتسكا في وسط منطقة الجزاء تابعها الأخير بتسديدة قوية على يمين أوبلاك (41).



ومن تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة، عزز توليسو تقدم حامل اللقب بالهدف الثالث (66)، قبل ان يختتم كومان المهرجان بهدف رائع بعد استلامه الكرة من نصف الملعب فتقدم بها وتلاعب بالمدافع البرازيلي فيليبي وسددها خادعة في شباك أوبلاك (72).



وفي المجموعة ذاتها، أهدر سالزبورغ النمسوي فوزا في المتناول بعد تقدمه 2-1 على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي حتى الدقيقة 75 عندما سجل الضيوف هدف التعادل عن طريق البيلاروسي فيتالي ليساكوفيتش.



ورغم أن الفريق الروسي كان المبادر الى التسجيل عبر البرتغالي إيدر، الا ان الفريق السابق لمهاجم بوروسيا دورتموند الألماني الدولي النروجي إرلينغ هالاند سجل هدفا قبل نهاية الشوط الأول عبر المجري دومينيك شوبوشلاي (45)



ولم تمض خمس دقائق على انطلاق الشوط الثاني حتى تقدم صاحب الأرض بواسطة زلاتكو يونوزوفيتش (50)، لكن ليساكوفيتش أدرك التعادل (75).

المصدر: بي إن سبورت